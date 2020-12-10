ماذا قال صلاح بعد رقم تجاوز جيرارد في دوري ابطال اوروبا

أبدى نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح سعادته بعدما انفرد بلقب الهداف التاريخي للريدز في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء.

وسجل صلاح هدفًا في الدقيقة الأولى من مباراة ليفربول وميتييلاند الدنماركي (1-1)، ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا مع الريدز في دوري أبطال أوروبا، متخطيًا القائد التاريخي السابق ستيفن جيرارد (21 هدفًا).

وقال النجم المصري في تصريحات عقب المباراة: “إنه شعور رائع بالطبع، أن أكون هداف النادي في دوري أبطال أوروبا، شيء أفتخر به”.

وأضاف: “أحتاج لمواصلة التقدم بهذه الطريقة وتسجيل المزيد من الأهداف، وجعل الفجوة أوسع بيني وبين البقية، لكني أحاول التسجيل في كل الأوقات من أجل مساعدة الفريق للفوز بالمباريات، هذا هو الأمر الأكثر أهمية”.

وتابع: “كانت مباراة صعبة، لعبوا بشكل جيد اليوم، ولعبوا تقريبا بأسلوب رجل لرجل، سجلنا الهدف الأول مبكرًا بعد الدقيقة الأولى، لكنهم ردوا علينا وخاضوا مباراة جيدة”.

وأتم: “المباراة انتهت بالتعادل لكن الأمر الأكثر أهمية أننا تأهلنا من المركز الأول، إنها مباراة نتعلم منها”.

يذكر أن ليفربول حسم صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة.