شكرا لقرائتكم خبر عن ‎‏15 رقمًا قياسيًا صامدًا عبر تاريخ الدوري المصري.. «الأهلي يستحوذ ‏على أغلبهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2020-2021، غداً الجمعة، حيث يقص إنبي وأسوان شريط المسابقة في الثانية والنصف عصراً، في المباراة الافتتاحية للموسم.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز 15 رقماً قياسياً خالداً في الدوري المصري عبر تاريخه.

1 – الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجاً باللقب وصاحب الرقم القياسي بـ 42 لقباً للمسابقة.

2 – المصري البورسعيدي هو صاحب أكبر انتصار في تاريخ المسابقة بنتيجة 11/0 في مباراة بني سويف موسم 1963-1964.

3 – أحمد على كامل هو صاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة إذ سجله بعد 11 ثانية من عمر لقاء فريقه المقاولون في شباك الداخلية موسم 2018-2019.

4 – صالح سليم نجم الأهلي هو صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباراة واحدة بإمطار الإسماعيلي بسباعية موسم 1957-1958.

5 – حسن الشاذلي نجم الترسانة والهداف التاريخي للمسابقة، هو صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، بإحرازه 34 هدفاً مع الشواكيش موسم 1974-1975.

6 – حسام حسن هو أكثر لاعب حقق لقب مسابقة الدوري المصري، برصيد 14 لقباً، بواقع 11 مع الأهلي و3 مع الزمالك.

7 – الأهلي هو صاحب أطول فترة من اللاهزيمة في تاريخ الدوري وذلك خلال 71 مباراة متتالية ما بين عامي 2004 و2007.

8 – الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات إنهاء الموسم بلا هزيمة وذلك في 6 مواسم، أخرهم في 2005-2006.

9 – الأهلي هو صاحب أكبر عدد من النقاط المُحققة في موسم واحد بحصد 89 نقطة في الموسم المنصرم 2019-2020.

10 – أكثر عدد من الأهداف المسجلة لفريق في موسم واحد منن نصيب الأهلي بإحراز 75 هدفاً في موسم 2017-2018.

11 – أطول فترة من الانتصارات المتتالية لفريق في الدوري مُسجلة باسم الأهلي بتحقيق 21 فوزاً متتالياً ما بين عامي 2004 و2005.

12 – حسن الشاذلي هو أكثر لاعب حقق الهاتريك في الدوري المصري، إذ سجل ثلاثة أهداف خلال 10 مباريات.

13 – الأهلي يمتلك رقماً قياسياً جديداً من حيث الأقل استقبالا للأهداف خلال موسم وحيد، بهدفين فقط سُجلا في مرماه موسم 1975-1976.

14 – الأهلي كذلك هو صاحب أكبر معدل من تجميع النقاط خلال موسم واحد، بحصد 74 نقطة من أصل 78 بنسبة نجاح 92%.

15 – ويعتبر الأهلي هو صاحب أكثر «كلين شيت» في موسم واحد عبر تاريخ الدوري، بالحفاظ على نظافة شباكه في 28 مباراة بالموسم المنصرم 2019-202.