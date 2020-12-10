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شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتقدم بطعن على قرار إيقاف مجلس الزمالك (نص المذكرة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت «المصري اليوم» على المذكرة القانونية التى تقدم بها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك «الموقوف»، وأعضاء مجلس إدارة النادي المتضامنون للطعن على قرار وزير الشباب والرياضة، بإيقاف واستبعاد مجلس الإدارة وتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة.
وحملت عريضة طعن تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك رقم ١٤٧٤٩ لسنة ٧٥ ق جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٣.
وطالب مرتضى منصور في العريضة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة وما يترتب عليه من آثار وإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة.
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