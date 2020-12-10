شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تحليل عينات المشاركين فى الدورة الأوليمبية الشتوية «روسيا 2014» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وكالة الاختبارات الدولية «أي تي إيه»، إعادة تحليل عينات لمنشطات بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية والتي أقيمت عام 2014 بروسيا، وذلك باستخدام تقنيات وطرق حديثة، بالنيابة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وذكرت «أي تي إيه»، أن الهدف هو إعادة تحليل أكثر من نصف العينات التي تم أخذها في مدينة سوتشي الروسية، بحيث يتم استكمالها بحلول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022 ومن المعروف عن منافسات دورة الألعاب الشتوية عام 2014، أنها كانت جزء من فضائح المنشطات الروسية، لكن الوقت الحالي سيشهد إعادة تحليل عينات لجميع الجنسيات والرياضات من تلك المنافسات.

وقالت وكالة الاختبارات الدولية: «مزيد من التحليل لعينات تم جمعها بين أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012، أظهرت وجود أكثر من 130 انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات، مما يسلط الضوء على فعالية هذا البرنامج في الكشف عن الغش وردعه».