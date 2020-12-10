شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة العليا لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، من اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية طوال البطولة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال «صبحي» في اجتماعه باللجنة، اليوم الخميس، في حضور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه يجب المتابعة اللحظية للحالة العامة للجميع أثناء البطولة للاطمئنان على كافة المشاركين واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه الحالات الطارئة.

وعقد وزير الرياضة اجتماعًا مع كل حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، وحسين لبيب مدير البطولة.

وناقش الوزير في الاجتماع اليوم الخميس، كافة استعدادات استضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، منذ وصولهم حتى نهاية المشاركة في البطولة.كما استعرضوا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المقرر اتباعها لمجابهة فيروس كورونا، سواء في البطولة، أو فنادق إقامة المنتخبات، وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد والصحفيين الأجانب.

واتفق أطراف الاجتماع على عقد دورات طبية لجميع العاملين بالبطولة، ووضع جدول تشغيلي للصالات المستضيفة للمونديال على وجه السرعة.

وأشار وزير الشباب والرياضة ا إلى عقد اجتماع دورى مع اللجنة العليا واللجنة المنظمة للنظر في كافة الأمور المتعلقة بالبطولة؛ للتأكد من جاهزية جميع الأمور الإدارية واللوجستية والفنية للبطولة.