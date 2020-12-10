شكرا لقرائتكم موسيماني يفاضل بين ريان وصلاح محسن لقيادة هجوم الأهلي ضد المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بين الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان لكي يقود احدهما الهجوم الأحمر خلال مواجهة مصر المقاصة المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري العام.

وقرر الجهاز الفني عودة الثنائي صلاح محسن واحمد ريان من الإعارة بعد تألقهما اللافت مع الفرق التي تم اعارتهم لها وهي سموحة والجونة. ويغيب مروان محسن مهاجم الأهلي الأساسي عن مواجهة الفريق الفيومي لمعاناته من اصابة علي مستوي الركبة تعرض لها منذ فترة ولكنه تحامل على نفسه بسبب ضغط واهمية المباريات في المرحلة الماضية.

ويواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لمباراة المقاصة بوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز وإستعاد الأهلي خلال الأيام الماضية رباعي الفريق الذي كان مُصاب بكورونا وهم ، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعي عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك في التدريبات ويصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.