شكرا لقرائتكم برنامج علاجي مكثف لكريم نيدفيد فى الأهلي قبل عودته للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامج علاجي مكثف لكريم نيدفيد لاعب الفريق قبل عودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وينفذ كريم نيدفيد برنامج يومي لمدة 8 ساعات برفقة طبيب الفريق، وخضع نيدفيد لاكثر من عملية جراحية خضع لها مؤخراً في الركبة، وقال مسئولو الأهلي إن كريم نيدفيد لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي كما تردد مؤخراً، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

ورغم تأكيد تقارير الفترة الماضية أن نيدفيد سيُسافر إلى ألمانيا خلال أيام لاستكمال برنامجه العلاجي فإن مسئولى القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء وأكدو أن اللاعب يستكمل البرنامج التأهيلي في القاهرة، ويسير البرنامج العلاجي لكريم نيدفيد بشكل جيد، حيث يؤدى اللاعب تدريبات يومية في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، كما أن حالته تحسنت كثيرا في ظل الوحدات البدنية المتنوعة التي يحصل عليها داخل النادي الأهلي من فريق التأهيل المكون من محمد وفائي ومحمد النجار وطارق عبد العزيز.

وبات من المتوقع أن يعود نيدفيد إلى التدريبات الجماعية بالأهلي في يناير المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الحالية من التأهيل والتي تشمل خوض تدريبات بدنية في الجيم بجانب فقرات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليومي، يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الأهلى منذ 18 شهراً تقريبا وتحديداً منذ أبريل قبل الماضى وأجرى أكثر من جراحة فى الركبة.