شكرا لقرائتكم أزمة إبراهيم حسن تهدد الإسماعيلى بفقدان النقاط بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‏أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن الحكم النهائي في قضية الإسماعيلي بشأن إبراهيم حسن، زاد فيه المبلغ عن 20 مليون، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " المحكمة الرياضية أحكامها نهائية وهناك مماطلة في الوقت بعد لجوء الإسماعيلي إلى المحكمة الفيدرالية، والتي ستحكم فقط في الإجراءات وليس في الموضوع".

وأضاف : "هناك حكم نهائي بشأن قضية إبراهيم حسن، وكلما تأخر الإسماعيلي في دفع المبلغ المالي تزيد الفوائد، المبلغ أصبح 24 مليون جنيه أو أكثر بسبب المماطلة من جانبهم".

وواصل: "هناك خلاف بين النجوم واتحاد كرة القدم، بعد قيامه بتسجيل لاعبين جدد للإسماعيلي، ووعدونا بالرد اليوم بشأن الشكوى التي قمنا بتقديمها، أي تأخير سيضر النادي الإسماعيلي، وهناك بند في اللوائح والقوانين، ينص على وجود قرارات تأديبية، وأي تأخير في تسديد الحقوق المالية، يترتب عليها أي خلل في المسابقات سيكون هناك أزمة كبيرة".

وأكمل: "مثلا تم تسجيل لاعبين بدون وجه حق، وهو ما يمنح أي نادٍ الحق في الاعتراض، وقد يتسببوا في تعريض الإسماعيلي لفقدان نقاط".

من جانبه، أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه فى حالة استنفار وتركيز من أجل بداية موسم موفقة، داعياً الجميع للوقوف خلف الدراويش لأنه يحتاج تكاتف ودعم الكل، وقال علاء وحيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "نواجه شائعات هدفها إبعاد الفريق عن تركيزه واستعداداته، بدأت بالتشكيك فى اللاعبين المنضمين حديثا ثم الحديث عن على رحيل الجهاز الفنى ورحيل نجوم الفريق، وامتدت إلى التشكيك فى قيد اللاعبين ومازالت تتواصل بالتهديد بخصم نقاط".

وأضاف علاء وحيد، "أؤكد أن هناك شفافية كاملة من النادى تجاه جماهيره ويتم الرد وعرض كل شىء بوضوح وصدق ولن نخفى شيئاً عن جماهيرنا، خاصة أن الإسماعيلى فى الطريق الصحيح وإدارة النادى لم تدخر أى جهد لردع أى خطر يهدد مسيرة الفريق الأول، والجميع يعمل من أجل غاية واحدة وهى إسعاد جماهير النادى الكبيرة".

وتابع المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، "نتمنى من جماهير الإسماعيلى عدم الالتفات لبعض الأخبار التى تهدف لافقاد ثقة الجماهير بناديها، وأى حدث أو مستجد الموقع الرسمى وصفحه النادى الرسمية سيقوم كل منهما بالتوضيح بشفافية مطلقة، الإسماعيلى حالياً يحتاج لتشجيع الجهاز الفنى واللاعبين من الجميع ويثمن النادى مجهودات الجماهير المخلصة والتى أطلقت مبادرات للوقوف خلف النادى والابتعاد عن الخلافات والنادى مفتوح للجميع لتبادل الآراء والأفكار وما يصب فى مصلحه الاسماعيلي".

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.