محمد صلاح يعلق على لقب الهداف التاريخي لليفربول فى أوروبا

يأمل النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في البناء والتقدم السليم بعد أن أصبح هداف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا .

كان هدف ليفربول الافتتاحي أمس للدولي المصري خارج ملعبه أمام ميتييلاند بعد 55 ثانية فقط من سير اللقاء أمس الأربعاء هو هدفه الثاني والعشرين مع الريدز في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي

السابق لستيفن جيرارد البالغ 21 هدفًا.

وقال محمد صلاح:"إحساس رائع، أن أكون الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا، هو أمر يشعرني بالفخر".

وأضاف قائلًا :" أحتاج إلى الاستمرار على هذا المعدل وتسجيل المزيد من الأهداف وجعل فارق الأهداف أكبر بيني وبين الآخرين!. لكنني أحاول طوال الوقت تسجيل الأهداف فقط لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات ، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وقال صلاح: "كانت مباراة صعبة، لقد لعبوا بشكل جيد ولعبوا بنظام الرقابة الفردية تقريبًا، وسجلنا الهدف الأول مبكرًا بعد الدقيقة الأولى لكنهم سجلوا التعادل، ولعبوا مباراة جيدة، والتي انتهت بالتعادل لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا تأهلنا أولاً. إنها مباراة يجب أن نتعلم مما حدث فيها".

هدف صلاح المبكر في الدنمارك كان أيضًا أسرع هدف لليفربول على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

لكنه هدف من ركلة جزاء سجلها ألكسندر شولتز في الشوط الثاني منعت ليفربول من العودة بالنقاط الثلاث.

يدخل الريدز في قرعة دور الستة عشر يوم الإثنين متصدرًا للمجموعة الرابعة، بعد أن حسم الفريق التأهل في الجولة الخامسة.