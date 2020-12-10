الكاف يستقر على نقل السوبر الأفريقي إلى قطر

استقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على نقل السوبر الأفريقي إلى قطر.

كان الكاف قرر سحب البطولة من قطر وإقامتها في مصر إلا أن المكتب التنفيذي خلال مناقشاته حاليا استقر

على إقامة البطولة في قطر. وتجمع المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان بطل الكونفيدالية، ومن المنتظر أن تقام خلال الشهر الحالي.

كان نهضة بركان اعترض على إقامة المباراة في مصر بدلا من قطر وتمسك بخوض اللقاء في ملعب محايد. واكدت الشركة الراعية للكاف صعوبة إقامة المباراة في مصر لوجود عقد بين الكاف وبين الاتحاد القطري يخص إقامة السوبر هناك.‏