باولو روسي.. ريال مدريد يوجه رسالة لعشاق أسطورة الكرة الإيطالية

حرص نادي ريال مدريد الإسباني، على تقديم التعازي في وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي، في بيان رسمي عبر موقع الملكي الرسمي، حيث قدم من خلاله التعازي لأسرة لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، الذي توفى صباح اليوم الخميس.

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وأكد ريال مدريد في بيانه الرسمي، على أن الرئيس فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته، يأسف بشدة على وفاة أسطورة كرة القدم باولو روسي، ويتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وأنديته، ولجميع عشاق كرة القدم، وخاصة الإيطاليين.

رحل باولو روسي عن عمر

ناهز 64 عامًا، والذي كان أحد أساطير كرة القدم الإيطالية، وأبطال حقبة الثمانينيات؛ إذ كان بطلًا لحكاية مونديال إسبانيا 1982 بعد أن قاد منتخب إيطاليا للفوز بلقب كأس العالم مسجلًا 6 أهداف، وتوج بالكرة الذهبية وقتها.

فارق باولو روسي الحياة بعد أن تدهورت حالته الصحية من المرض في الفترة الأخيرة، ليرحل عن عالمنا أسطورة أخرى من أساطير كرة القدم العالمية، بعد أيام من رحيل الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي توفى عن عمر

مسيرة روسي الحافلة

ناهز 60 عامًا، بعد إصابته بسكتة قلبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية.

تتذكر الجماهير تألق باولو روسي في مونديال 1982 في إسبانيا، عندما سجل أشهر "هاتريك" في تاريخ بطولات كأس العالم في مرمى منتخب البرازيل بجيلها الذهبي، ليخرجها من البطولة ويكمل مسيرة منتخب بلاده لتحقيق اللقب، ولم ينس باولو تلك المباراة الشهيرة، حتى إنه عندما أصدر كتابا يسرد قصة حياته سماه "لقد جعلت البرازيل تبكي".

أحرز باولو روسي 20 هدفًا في 48 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وخاض مسيرة مميزة مع الأندية كان أبرزها سنواته بقميص السيدة العجوز يوفنتوس، وفاز بكأس الكؤوس في 1984، وكأس الاتحاد الأوروبي مع يوفنتوس في عام 1985، ولقبين في الدوري الإيطالي عامي 1982 و1984.