الامارات | لاعب مغربي ينافس نيمار وبنزيمة على جائزة الأفضل في أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مغربي ينافس نيمار وبنزيمة على جائزة الأفضل في أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اللائحة المرشحة للاعب الأسبوع والخاصة بالجولة الختامية لدوري أبطال أوروبا، وضمت اللاعب المغربي المميز مع إشبيلية يوسف النصيري، حيث بات ينافس في القائمة، نجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار، وكذلك مهاجم فريق ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة، وأيضا الحارس الأوكراني في فريق شاختار، أناتولي تروبين.

ويعود سبب اختيار الاتحاد الأوروبي لهذه القائمة إلى تألق النصيري وتسجيله هدفين مهمين من الفوز بالثلاثة لإشبيلية على رين الفرنسي، بينما سجل نيمار هاتريك في الفوز الخماسي على باشاك شهير التركي. وأيضا كان بنزيمة حاسما في مباراة المصير لريال مدريد، بعد أن سجل هدفين ضمنا للريال التأهل والصدارة بعد أن كان مهددا بوداع مبكر للبطولة.

في المقابل كان تروبين كابوسا مزعجا لفريق إنترميلان الإيطالي، إذ حرمه طوال المباراة المثيرة من تسجيل أي هدف وبالتالي التأهل إلى الدور المقبل، ليغادر الإنتر مبكرا، بينما تأهل شاختار إلى الدوري الاوروبي.

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