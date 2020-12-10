شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم المواقع الإنجليزية لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ميتييلاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت، أمس الأربعاء، مباراة ليفربول ضد ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، والتي تعتبر تحصيل حاصل لكلا الفريقين حيث أن ليفربول ضمن الصدراة وميتييلاند ضمن قاع المجموعة، بتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة الأولي من المباراة وقدم أداء جيدًا وتم تقييمه من العديد من المواقع الإنجليزية كواحد من أفضل اللاعبين في هذه المباراة وبلغ متوسط تقييمه 7.2 درجة والوحيد الذي تفوق عليه بفارق لا يذكر هو اللاعب فابينيو حيث كان متوسط تقييمه 7.3، ليكونوا بذلك أفضل لاعبي ليفربول في المباراة.

وفيما يلي تقييم جميع لاعبي ليفربول من المواقع الإنجليزية ومتوسط تقييمهم العام وذلك في مباراتهم أمام ميتييلاند.