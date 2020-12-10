شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتد برس: قطر تسمح رسميًا برفع أعلام «المثليين» في كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، في تقرير حصري، إنه سيتم السماح بأعلام «المثليين» في الملاعب في كأس العالم 2022 بعد أن قالت قطر إنها ستلتزم بقواعد الفيفا.
وأضافت الوكالة أن «فيفا» قالت إنه عازمة على دفع قطر إلى تنظيم «بطولة شاملة» عندما تتجه كأس العالم إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى.
قالت جويس كوك، مسؤولة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الفيفا، لوكالة أسوشيتد برس: «سنرى تغييرًا تدريجيًا في كل هذه الجوانب وأعلام قوس قزح، والقمصان ستكون موضع ترحيب في الملعب- وهذا أمر مفروغ منه. إنهم يفهمون جيدًا أن هذا هو موقفنا».
ومن جانبه علق الرئيس التنفيذي لكأس العالم 2022 ناصر الخاطر لوكالة أسوشييتد برس: «عندما يتعلق الأمر بأعلام قوس قزح في الملاعب، فإن فيفا لديها إرشاداتها الخاصة، ولديها قواعدها ولوائحها، ومهما كانوا سوف نحترمهم».
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