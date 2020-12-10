شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا».. وبلجيكا في الصدارة للعام الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ منتخب مصر الأول لكرة القدم، على مكانه في تضنيف الاتحاد الدولي «فيفا» لمنتخبات العالم بالتواجد في المركز الـ 49 عالميًا، والرابع عربيًا، وفي المركز السادس على مستوى أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ «فيفا»، شهد عام 2019 خوض 1082 مباراة دولية وهو الرقم الأكبر منذ إنشاء التصنيف العالمي في 1993، فيما أُقيمت 352 مباراة دولية فقط خلال عام 2020 وهو ثاني أقل رقم في عام واحد منذ 1987 (323 مباراة).

وحافظت بلجيكا على صدارتها في التصنيف العالمي لتحصل بذلك على لقب أفضل فريق للعام الثالث على التوالي بعد فوز منتخب الشياطين الحمر في 6 مباريات من أصل 8 لعبها في 2020.

وحافظت كل من فرنسا (المركز الثاني) والبرازيل (المركز الثالث) وإنجلترا (المركز الرابع) على مراكزها في الترتيب بينما كان التغيير الوحيد في المراكز الخمسة الأولى مقارنة بعام 2019 هو ظهور البرتغال في المركز الخامس.

كما تقدّم كل من أسبانيا (المركز السادس) والأرجنتين (المركز السابع) مقارنةً بالعام الماضي فيما بقيت أوروجواي (المركز الثامن) ضمن المراكز العشر الأولى إلى جانب كل من المكسيك وإيطاليا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

وجاء ترتيب المنتخبات الأفريقية على النحو التالي:

السنغال (20)- تونس (26)- الجزائر (31)- المغرب (35)- نيجيريا (35)- مصر (49)- الكاميرون (50)- غانا (52)- مالي (57)- بوركينا فاسو (58).

فيما جاء ترتيب المنتخبات العربية كالتالي:

تونس (26)- الجزائر (31)- المغرب (35)- مصر (49)- قطر (58)- السعودية (67)- العراق (69)- الإمارات (74)- سوريا (76)- عمان (82).

وكانت المجر (المركز 40) الأفضل تقدماً خلال عام 2020 مع حصولها على 44 نقطة لترتقي 12 مركزاً وتُنهي العام ضمن أفضل 50 مركزاً. فمن بين 8 مباريات لعبها منتخب المجر في 2020، خسر مباراة واحدة أمام روسيا وهي النتائج التي ضمن على إثرها المشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2020.