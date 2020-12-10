شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: فوزي الحناوي استلم ملابس الموسم الجديد قبل رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة الكلام الذي أطلقه فوزي الحناوي، لاعب الفريق المنتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري، عن عدم حصوله على ملابس الموسم الجديد من الجهاز الإداري بسموحة.

وأكد أن اللاعب حصل على كل الملابس قبل تركه لمعسكر الفريق الذي أقيم في القاهرة الفترة الماضية، ثم قام الإداريين بسحب أطقم الملابس منه عقب رحيله، كما أن اللاعب كان موجودًا في تدريبات الاتحاد السكندرى منذ أكثر من 10 أيام، حسب قوله.

وأضاف مدرب سموحة أن «اللاعب وضع نفسه في مشكلة حاليًا بين ناديين كبار قبل ساعات قليلة من بدء الموسم الجديد بالتوقيع للناديين في وقت واحد واعتقد أن مسؤلي سموحه سيتخذون الإجراءات القانونية للحفاظ على حق النادي وهذا أمر طبيعى في هذه الحالات».

ووجه «سامي» الشكر إلى إدارة سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، على توفير العديد من الصفقات التي طلبها خلال الميركاتو الصيفى الماضي، مشيرًا أن هناك صفقات جديدة سيتم مناقشتها مع الإدارة لتوفيرها في الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان «الحناوي» قد وقع لصفوف زعيم الثغر على عقد لمدة 5 سنوات، وهناك أزمة قوية حاليًا بين سموحة والاتحاد بطلها اللاعب.