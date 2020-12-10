شكرا لقرائتكم زي النهاردة .. الزمالك بطل دوري أبطال أفريقيا على حساب كوتوكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر 1993، نجح الزمالك فى العودة مرة أخرى إلى التتويج بلقب بطل دورى الأبطال الأفريقى بعدما التقى فى النهائى مع أشانتى كوتوكو بطل غانا.

المباراة النهائية كانت من أصعب المباريات فى دورى الأبطال حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب والعودة 0-0 ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية ليحسمها الأبيض بصعوبة ليفوز 7-6.

وكان هذا اللقب هو الثالث فى تاريخ الزمالك الذى يملك 5 ألقاب من نسخ هذه البطولة.

وفي اليوم ده من عام 1993، الزمالك يتوج بطلاً لإفريقيا على حساب أشانتي كوتوكو الغاني، بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6 .

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من: حسين السيد “نادر السيد” – حسين عبد اللطيف – هشام يكن – سامي الشيشيني – أشرف يوسف – عصام مرعي – “مصطفي إبراهيم” – اسماعيل يوسف – ايمانويل أمونيكي – خالد الغندور – عفت نصار – أيمن منصور.

سجل للزمالك عفت نصار و حسين عبد اللطيف و ايمانويل أمونيكي و مصطفي ابراهيم و سامي الشيشيني و أيمن منصور و أشرف يوسف و أضاع كل من خالد الغندور و اسماعيل يوسف، و تصدي نادر السيد ل 3 ركلات جزاء من لاعبي كوتوكو.

أصبح الزمالك أول نادي مصري يحتفظ ببطولة أفريقيا لأندية أبطال الدوري،بعد حصوله على البطولة موسم 1993،واحتفظ بكأس الرئيس الغيني الراحل أحمد سيكوتوري،بعد الفوز على كوتوكو الغاني الرهيب.