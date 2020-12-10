شكرا لقرائتكم مدرب سموحة يكشف حصول فوزى الحناوى على ملابس الموسم الجديد قبل رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة الكلام الذى أطلقه فوزى الحناوى لاعب الفريق المنتقل إلى صفوف الإتحاد السكندرى عدم حصوله على ملابس الموسم الجديد من الجهاز الإدارى بسموحة مؤكدا أن اللاعب حصل على كل الملابس قبل تركه لمعسكر الفريق الذى أقيم فى القاهرة الفترة الماضية ، ثم قام الإداريين بسحب أطقم الملابس منه عقب رحيله مشيرا أن اللاعب كان متواجدا فى تدريبات الإتحاد السكندرى منذ أكثر من 10 أيام قبل رحيله عن سموحة .

وأضاف مدرب سموحة أن اللاعب وضع نفسه فى مشكلة حاليا بين ناديين كبار قبل ساعات قليلة من بدء الموسم الجديد بالتوقيع للناديين فى وقت واحد وأعتقد أن مسئولى ناديه سيتخذون الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم وهذا أمر طبيعى فى هذه الحالات.

ووجه سامى الشكر إلى ادارة سموحة برئاسة المهندس فرج عامر على توفير العديد من الصفقات التى طلبها خلال الميركاتو الصيفى الماضى ، مشيراً أن هناك صفقات جديدة سيتم مناقشتها مع الإدارة لتوفيرها فى الإنتقالات الشتوية القادمة.

كان فوزى الحناوى قد وقع لصفوف الإتحاد السكندرى على عقد يمتد لمدة 5 سنوات، وهناك أزمة قوية حاليا بين سموحة والإتحاد بسبب اللاعب .