شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى لسموحة يزور إبراهيم حسن فى المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الفنى لسموحة بقيادة أحمد سامى بزيارة إبراهيم حسن مدير الكرة بالإتحاد السكندرى فى المستشفى التى يرقد بها بالإسكندرية بعد إصابته بحادث على كورنيش الإسكندرية .

كان إبراهيم حسن قد أصيب بكسر فى ثلاث ضلوع بجانبه وبطحة في الرئة استلزمت بقائه فى الفراش لمدة شهر ونصف بأوامر الطبيب المعالج .

وخضع إبراهيم حسن لفحوصات طبية مكثفة أثبتت إصابته بكسر في 4 ضلوع وسيرتدى قميصا واقيا لمدة شهر ونصف لحين التئام الكسور، خاصة أن منطقة القفص الصدرى لا يتم عمل جبيرة لها، على أن يعود إبراهيم حسن لاستئناف عمله بانتظام خلال 15 يوما بعد مرور المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي.

من ناحية أخرى حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على زيارة إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سيارة، وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، واصطدامه بسيارة أخرى وتم استدعاء سيارة الإسعاف.