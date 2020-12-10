شكرا لقرائتكم فنادق مونديال كرة اليد لأفراد الحدث تجنبا لانتشار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد و رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى ستستضيفها مصر يناير القادم عن اجراء تعديل من جانب اللجنة المنظمة بالإتفاق مع وزير الشباب و الرياضة فى حضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية يفيد بإقتصار فنادق البطولة على أفراد الحدث فقط وفقا لتطبيق نظام الفقاعة " الحجر الصحى " ، و إخلاء الفنادق من أى أفراد غير تابعين للحدث .

وأكد نصر أن هذا الإتفاق للحد من إنتشار فيروس كورونا و خروج البطولة بشكل مشرف بالإحتياطات السليمة و تطبيق الإجراءات الإحترازية على أكل وجه .

و أشار هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد و رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير القادم على إقامة البطولة فى موعدها ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى نية لتأجيل البطولة مطلقا .

و قال نصر أن البطولة ستقام بكافة الإجراءات الإحترازية التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر موسع بحضور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى و تطبيق نظام الفقاعة " الحجرالصحى " لكل من يتواجد فى الحدث .جائحة فيروس كورونا .

و يواصل وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى الإجتماعات الدورية للجنة المنظمة للإطمئنان على كافة ترتيبات البطولة لخروج البطولة بشكل مشرف فى ظل

ومن جانبه أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 72 ساعة، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة.

كما أكد رئيس اللجنة الطبية على تواجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للاطمئنان على سلامة الجميع وعزل من تظهر عليه أى أعراض ليكون بعيدا عن باقي المجموعة.

وقال خميس إن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث.