شكرا لقرائتكم سموحة يفقد أحمد الرفاعى قبل انطلاقة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد سموحة جهود لاعبه أحمد الرفاعى لمدة شهر تقريباً بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مواجهة الضبعة الودية، حيث يعانى اللاعب من التواء شديد فى الركبة يحتاج إلى 30 يوم للعلاج والتأهيل حتى يكون قادرا على العودة للمشاركة فى التدريبات بشكل طبيعى .

كان أحمد سامى المدير الفنى لسموحة يعول كثيرا على أحمد الرفاعى من أجل سد الثغرة فى مركز الظهير الأيسر بعد رحيل أحمد فتوح وعودته لناديه السابق الزمالك ، ومن المقرر أن يعتمد المدير الفنى للموج الأزرق بشكل أساسى على الليبى محمد الترهونى لقيادة الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد ، والذى يستهله الفريق بمواجهة غزل المحلة يوم 12 ديسمبر الجارى .

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى ولكن بطريقة جديدة يطبقها أحمد سامى حيث تم وضع جدول محدد للتدريب بحيث يكون التدريب فى العاشرة صباحاً ثم يكون التدريب فى اليوم التالى فى السابعة مساءاً وذلك لرغبة الجهاز الفنى فى منح اللاعبين قسط أطول من الراحة خاصة بعد البرنامج البدنى الذى تم تنفيذ خلال فترة الإعداد الماضية.