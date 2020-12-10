شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يشيد بغريزة أجويرو في التهديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بمهاجمه سيرجيو أجويرو في تسجيل الأهداف، وقال إنه لم يفقد غريزته التهديفية على الإطلاق، إذ هزّ اللاعب الأرجنتيني الشباك بعد عشر دقائق من عودته من الإصابة، وأسهم في الفوز على أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وغاب أجويرو، هداف سيتي عبر العصور، عن بداية الموسم بسبب جراحة في الركبة، وأصيب مرة أخرى في مواجهة أولمبياكوس الشهر الماضي.

وهزّ اللاعب الأرجنتيني الشباك في مباراته الخامسة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 41 هدفاً في دوري الأبطال.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين بعد الفوز 3- صفر «غريزته في تسجيل الأهداف ستظل موجودة. أهم شيء هو مشاركته في التدريب ثلاث أو أربع مرات، ورد فعله في التدريبات كان جيداً».

وأشار جوارديولا إلى أن أجويرو لن يشارك في التشكيلة الأساسية ضد مانشستر يونايتد بعد غد السبت.

وأضاف «خطوة بخطوة. المهم هو رد فعله (الخميس) بعد هذا المجهود».

ويحيط الغموض بموقف لاعب الوسط إيلكاي جندوجان بعد خروجه بعد نهاية الشوط الأول أمس الأربعاء.

وقال جوارديولا «إيلكاي تعرض لإصابة في الكاحل. خاض المباراة الأخيرة أمام فولهام، لذا لم نرغب في المخاطرة».