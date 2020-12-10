ممدوح عباس يكشف واقعة فساد جديدة بالزمالك قيمتها 460 مليون جنيه

كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن واقعة فساد جديدة بالزمالك، تتمثل في إهدار للمال العام في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وكتب ممدوح عباس، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، “أحد النوادي الرياضية الكبيرة تلقى من أحد الشخصيات الرياضية العربية تبرع لهذا النادي بمبلغ 460 مليون جنيه، ولا يستطيع أحد أن يشكك في قيمة التبرع، وبالفحص تبين أن هذا المبلغ لم يدخل منه سوى 18 مليون جنيه حولت لمسئول في جهاز الكرة، وطلب منه أن تحول باسم رئيس النادي في حسابات النادي.

وواصل “أما باقي المبلغ فـ “بخ”، وكان هذا يحدث تزامنا بالاحتفال أمس باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وأقيمت ندوة على هامش هذا اليوم في مصر لمكافحة الفساد الرياضي!! يا سيادة الوزير أن لم تكن تعرف فأعرف، ولابد أن يتم تحريك هذا الموضوع بأسرع ما يمكن في نيابة الأموال العامة”.

واختتم :”من الممكن أن تتأكدوا بالاتصال بهذه الشخصية العربية الرياضية للتأكد مما أقول، وبالمناسبة المبلغ كان من ضمنه قيمة عقد أحد لاعبي هذا النادي لمدة ثلاث سنوات والغريب والمضحك أن هذا اللاعب يطالب الآن بمستحقات له متأخرة منذ سنتين!!!.

وكان وزير الشباب والرياضة قرر إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور نظرًا لوجود مخالفات مالية بالمجس، وقرر تعين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي برئاسة المستشار أحمد البكري.