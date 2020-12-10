أتلتيكو مدريد الى ثمن النهائي بفوزه على سالزبورغ

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سالزبورغ: خطف أتلتيكو مدريد الاسباني بطاقة العبور الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الاربعاء بنتيجة 2-صفر على مضيفه سالزبورغ النمسوي في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى، ليلتحق ببايرن ميونيخ الالماني.

وسجل ماريو ايرموسو (39) والبلجيكي يانيك كاراسكو (86) هدفي اللقاء.

ورفع فريق العاصمة الاسبانية الذي كان بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ الادوار الاقصائية رصيده الى تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ (16)، فيما تجمد رصيد سالزبورغ عند 4 نقاط لينتقل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيما بقي لوكوموتيف موسكو الروسي أخيرًا بثلاث نقاط بعد سقوطه 2-صفر امام مضيفه العملاق البافاري.

وبلغ فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الدور ثمن النهائي للموسم الثالث تواليًا فيما فشل الفريق النمسوي الذي قدم مباراة كبيرة في تحقيق هذا الانجاز للمرة الاولى في تاريخه.

ولم يظهر أتلتيكو بصورة قوية قاريًا رغم تألقه محليًا حيث يتصدر ترتيب الليغا وهو الفريق الوحيد من دون خسارة، واكتفى قبل لقاء اليوم بفوز واحد من خمس مباريات في البطولة كان على ارضه ضد سالزبورغ ذاته في الجولة الثانية (3-2).

وأجرى سيميوني تغييرين على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع بايرن ميونيخ الاسبوع الماضي حيث عاد الاوروغوياني لويس سواريس بدلا من الارجنتيني أنخل كوريا، فيما حل البرازيلي فيليبي في خط الدفاع بدلا من الاورغويواني خوسيه خيمنيس المصاب.

وهدد أصحاب الارض باكرًا بعد أن توغّل الالماني مرغيم بيريشا نحو منطقة الجزاء وسدد كرة ارتدت من القائم (2).

وأتيحت فرصتان متتاليتان لسالزبورغ الذي كان الطرف الافضل في الشوط الاول عن طريق المالي سيكو كويتا الا ان الكرة استقرت بين يدي الحارس السلوفيني يان اوبلاك (15)، قبل أن يتصدى الاخير مرة أخرى لكرة المجري دومينيك شوبوشلاي (16).

وافتتح فريق العاصمة التسجيل إثر رأسية من ايرموسو من ركلة ثابتة نفذها كاراسكو عن الجهة اليسرى (39).

وبدأ الشوط الثاني بفرصة خطرة للبرتغالي جواو فيليكس الذي وصلته كرة طويلة في الدقيقة الاولى وسدد كرة قوية من مسافة 30 مترًا تصدى لها الحارس شيكان ستانكوفيتش (46).

وأهدر بعدها شوبوشلاي فرصة ذهبية بعد أن لعب كرة جميلة خد وهات مع بيريشا ليسدد من مسافة قريبة مرت على بعد سنتمرات من القائم الايمن (49).

وفرض سالزبورغ هيمنته على الشوط الثاني باستحواذه على الكرة، إلا أن صلابة الدفاع المدريدي فرضت كلمتها.

ونجح وصيف عامي 2014 و2016 في تسجيل الهدف الثاني عندما رفع كوريا بديل سواريس الكرة عن الجهة اليمنى تابعها كاراسكو "على الطائر" منخفضة جميلة في الزاوية اليسرى (86).

وفي المباراة الثانية، حقق حامل اللقب بايرن ميونيخ الضامن للصدارة قبل صافرة البداية انتصاره الخامس هذا الموسم في البطولة بنتيجة 2-صفر على مضيفه لوكوموتيف موسكو.

وسجل لبطل المانيا في المواسم الثمانية الاخيرة كل من نيكلاس زوله (63) والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (80).