شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد يكشف سبب غضب عبد الرحمن مجدى من الإسماعيلى وحقيقة خصم 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، أن عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق حصل على وعد من المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى بتعديل عقده مادياً، وهو سبب تصريحاته الغاضبة الفترة الأخيرة، وقال علاء وحيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الإسماعيلى أوفى بعهوده لكل جماهيره فلم يتم الاستغناء عن أى لاعب من الأعمدة الرئيسية للدراويش ولا المدربين، وتم التعاقد مع صفقات قوية صنفت الإسماعيلى من أقوى الفرق التى عقدت صفقات صيفية بالميركاتو".

وأضاف علاء وحيد، "إبراهيم عثمان عقد جلسة مع لاعبى الإسماعيلى على مرتين، ووعد عبد الرحمن مجدى بتعديل عقده مالياً بعدما اشتكى اللاعب أنه مضغوط ومقبل على الزواج ووعده رئيس النادى بتقديره مادياً، وهو ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابع علاء وحيد، "ليس لدينا خلاف مع نجوم المستقبل حالياً، نادى النجوم خلافه مع اتحاد الكرة وليس الإسماعيلى، فلم نتخذ أى إجراء مخالف للناحية القانونية فى القيد، وأزمة إبراهيم حسن نعالجها بعيداً عن وسائل الإعلام، فهناك درجات للتقاضى وتحصيل المبلغ ليس من بينها إيقاف القيد أو خصم 6 نقاط مثلما يتردد، والإسماعيلى لا يتبع طرق ملتوية لقيد اللاعبين، والجبلاية تعمل وفق نظام أقره الفيفا وغير وارد مخالفته".

وأضاف علاء وحيد، "ننهى إجراءات السفر للمغرب لمواجهة الرجاء المغربى ونعد جماهير الإسماعيلى بتشريف الكرة المصرية، فقد انتهينا من قيد الصفقات الجديدة حتى تشارك فى البطولة وتضيف للفريق الاصفر".

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .