شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. صالح جمعة تائه فى بحر إثبات الذات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التوهان تسيطر على صالح جمعة حول مصيره فى الساحرة المستديرة ، خاصة فى ظل الإستغناء عنه من قبل الأهلى و صرف النظر عنه داخل إدارة نادى الزمالك خلال هذه الفترة ، وعدم اتضاح رؤية وجهته المقبلة حتى الأن

و يبدو أن عدم التزام صالح جمعة فى الفترة الأخيرة مع فريقه الأهلى وضعه فى مأزق ، حتى تسبب فى خشية الأندية فى التفكير فى التعاقد معه .

وصرفت اللجنة المسؤولة عن إدارة نادى الزمالك، النظر عن التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط الأهلى السابق، بعد ترشيحه إلى النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، عقب رحيله عن القلعة الحمراء، حيث دارت مناقشات بين لجنة الكرة بالنادى الأبيض، وكذلك اللجنة التى تدير شئون الزمالك إلى جانب رأى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق ليتم صرف النظر فى النهاية عن التعاقد مع اللاعب.

وأسدل صالح جمعة، الستار على رحلته مع النادى الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

بدأت رحلة المعلم مع الأهلى فى 22 يوليو 2015 وأعلن الأهلى التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى، ورغم أن صالح جمعة قضى خمس سنوات فى الأهلى وهى مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليلا للغاية ولم يترك "بصمات".

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب صالح جمعة فى الصور التالية :