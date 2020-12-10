شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يظهر بالزى الجديد أمام المقاصة فى الدورى.. بدون التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بالزى الجديد بداية من الأحد، وبالتحديد فى مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات الفريقين فى الدورى العام.

وأكد مسئولو الأهلي أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوي التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسي للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه. وكشف مسئولو الأهلي أن القميص الجديد لا يحمل النجمة التاسعة، رغم فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الكاف فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة.

ويواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المقاصة الأحد المقبل فى الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، واستعاد الأهلي خلال الأيام الماضية رباعي الفريق الذي كان مُصاباً بكورونا وهم، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعي عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك في التدريبات ويصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

من ناحية أخرى، تلقى النادى الأهلى عرضاً عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لضم النجم والهداف السورى عمر السومة مهاجم أهلى جدة بعد انتهاء عقده مع الفريق السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويحاول مسئولو أهلى جدة تجديد عقد اللاعب الذى يعد واحدا من أهم أعمدة الفريق الأساسية، إلا أن اللاعب تلقى العديد من العروض للرحيل فى الوقت الذى من المتوقع أن ينضم الأهلى لكتيبة الأندية الراغبة فى استطلاع طلبات السومة بعد ترشيحه لضمه وتدعيم الهجوم الأحمر فى الشتاء.

ووضع مسئولو النادى الأهلى بديلين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل التعاقد مع الأوروجويانى جاستن سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي، ووضعت إدارة الأهلى لابا كودجا مهاجم العين الإماراتى ووالتر بواليا هداف الجونة كأفضل بديلين حال عدم النجاح فى انهاء صفقة سيرينو الذى يعد المطلوب رقم واحد من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى قبل أن ينضم عمر السومة للخيارات الحمراء.

ويتصدر ملف المهاجم الجديد مناقشات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع لجنة التخطيط بناديه فى ظل وجود رغبة بالتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديدن ولازالت مفاوضات الأهلى من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى مستمرة رغم غلق باب القيد المحلى، وتُخطط إدارة الأهلى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته فى الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.