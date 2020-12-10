شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: بعض الصفقات مخدتش ربع ساعة والجبل الأخضر أصبح حلما للاعبين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، كواليس الصفقات الصيفية لقلعة ذئاب الجبل خلال الميركاتو الماضى، حيث تعاقد المقاولون مع 10 صفقات لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، لا شك أن هدفنا واضح وهو إعادة المقاولون العرب إلى البطولات، الكلمة كبيرة شوية لكن هو ده السعى، المركز الرابع اليوم أصبح مطلب الإدارة والجماهير واللاعبين للحفاظ عليه، رغم أن الظروف أصبحت أصعب لتحقيقه هذا الموسم، وطموحنا هو الحفاظ على المركز الرابع والوصول لأقصى مدى فى الكونفدرالية، لا أقول إننا سنتوج باللقب الآن ولكن كل شىء سيأتى بالتخطيط.

وأضاف فتحى، "ميزة الصفقات هذا العام، وفى الأعوام السابقة، أن اللاعب نفسه حابب يجى النادى، وطالما اللاعب رغبته المقاولون فكل السبل ميسرة، وطالما اللاعب شارينا فاحنا بنشتريه مهما كانت القيمة، حتى بعض الصفقات حتى بعض الصفقات كنت بتبلغ بيها في خلال ربع ساعة بعد ما تخلص.

واختتم فتحى قائلا، "مباريات الزمالك والأهلى بالنسبة لنا مباريات بطولة، بغض النظر عن الثلاث نقاط، يجب أن نكون مقتنعين تماماً بأن الفوز على القطبين أو تحقيق نتيجة إيجابية أمام أي منهم هى بطولة حقيقية للنادى ولأى نادٍ ليس المقاولون فقط، حتى اللاعب نفسه الذى يسجل أهداف تظل تلك الذكرى محفورة ومسجلة في تاريخه، لا شك أننا نأخذ المباراة بعين الاعتبار وبكل قوة وإيمان كامل بأننا سنحقق نتيجة إيجابية، وهدفنا في الكونفدرالية الوصول للمربع الذهبى على الأقل في البطولة.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

ويستعد المقاولون لمواجهة نادى الزمالك فى أول مباراة بمسابقة الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين فى الموسم الماضى قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.