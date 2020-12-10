شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف سيرينو وبسام مع الأهلى ويؤكد: الانتخابات أهم حاجة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الإعلامى أحمد شوبير وجود مفاوضات بين الأهلى ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش فى الموسم الحالى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إذا شارك سيرينو مع صن دوانز فى الدور التمهيدى لدورى الأبطال الأفريقى سوف يستبعده الأهلى تماماً من حساباته فى الميركاتو الشتوى لصعوبة قيده فى قائمة الفريق الأحمر طالما شارك مع فريقه".

وأضاف "شوبير"، "رئيس صن دوانز ملياردير ومش فارق معاه الفلوس ومتمسك بلاعبه إلا إذا دفع الأهلى 5 ملايين دولار والأهلى رافض المبلغ ده".

وعن محمد بسام قال شوبير، "أنا معجب به سواء لأخلاقياته أو مستواه الفنى أو حتى زى أغلب الناس تعاطفاً معه عشان موضوع والدته، بس الناس بتقول إنه جاى الأهلى وده صعب، القيد انتهى والطلائع سجله وعارف إنه مكمل معه والأهلى نفى أكثر من مرة أنه دخل فى مفاوضات مع بسام رغم الاقتناع بقدراته ".

وعن الزمالك قال شوبير، "الدنيا بدأت تتظبط ولازم يكون فى توزيع للصلاحيات عشان كل واحد يعرف دوره ويقوم بيه وبكرر كل ما قل عدد الناس سوف تزيد الإنجازات، ولازم تكون أهم حاجة حالياً هى الانتخابات عشان الناس تعرف أولها من آخرها".

ويواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لمباراة المقاصة بوم الأحد المقبل فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز، واستعاد الأهلى خلال الأيام الماضية رباعى الفريق الذى كان مُصاب بكورونا وهم، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعى عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك فى التدريبات ويصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.