نجاح كبير للدورة التدريبية الإقليمية لتزلج اختراق الضاحية للاولمبياد الخاص

حققت الدورة التدريبية الاقليمية الاولى لرياضة تزلج اختراق الضاحية التى أقيمت برعاية الرئاسة الاقليمية وبتنظيم إماراتي ، واختتمت اعمالها بمشاركة 150 مدربا ومدربة من 8 دول عربية هي مصر ، الأردن ، تونس ، المغرب ، عمان ، لبنان ، السودان بالاضافة الى الامارات الدولة المنظمة على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية zoom .

واستمرت الدورة أربعة أيام قام خلالها الخير العالمى الهولندي اد بيترسون بالقاء مجموعة من المحاضرات الاساسية الهامة ، خاصة وانها ولأول مرة تدخل هذه الرياضة برامج المنطقة من بين السبع رياضات الشتوية التى يضمها الأولمبياد الخاص فى

العابه الشتوية ، وحث المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بضرورة زيادة عدد الرياضات الشتوية من أجل مشاركة برامج المنطقة فى الالعاب العالمية الشتوية ، خاصة وان الالعاب العالمية القادمة التى تستضيفها قازان الروسية فى الفترة من 22 وحتى 28 يناير 2022 تشهد مشاركة 15 دولة من دول المنطقة يشاركون فى ثلاث رياضات فقط

.وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن تلك الدورة حققت نجاحا باهرا وجاء من أولى