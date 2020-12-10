شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (1): أتلتيكو «سيميوني» يحسم التأهل.. وبايرن يعزف منفردًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أتلتيكو مدريد في حجز مقعد في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعد أن تغلب خارج قواعده على ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 2-0 في ختام مرحلة المجموعات بالمسابقة، لينهي الفريق مجموعته في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، في حين يتحول الفريق النمساوي إلى مسابقة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ودخل النادي المدريدي هذه المباراة بفرصتي التعادل أو الفوز من أجل التأهل، في حين لم يكن أمام أصحاب الأرض سوى نتيجة الفوز من أجل تأهل تاريخي غير مسبوق للأدوار النهائية من المسابقة الأوروبية الأكبر، وهو ما لم يتحقق.

وافتتح المدافع الإسباني ماريو هيرموسو التهديف في المباراة مسجلًا أول أهدافه على الإطلاق بقميص أتلتيكو مدريد بعد 35 مباراة بقميص الفريق في مختلف البطولات، وهو أيضًا أول مدافع إسباني في تاريخ الأتلتي يسجل مع الفريق في دوري الأبطال.

وعزز البلجيكي يانيك كاراسكو تقدم فريقه في النتيجة بهدف ثان، ليتأهل أتلتيكو مدريد للأدوار النهائية للمرة السابعة من أصل 9 مناسبات شارك فيها في المسابقة تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، وهو نفس عدد المشاركات في الأدوار النهائية من المسابقة خلال 56 عامًا قبل وصول الأرجنتيني لقيادة الفريق.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، حقق بايرن ميونخ الفوز بنتيجة 2-0 على لوكوموتيف موسكو الروسي في مباراة شكلت تحصيل حاصل للعملاق البافاري الذي كان قد ضمن صدارة المجموعة قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

وأهدر النادي الروسي فرصة الاستمرار في المسابقات الأوروبية من خلال المشاركة بالدوري الأوروبي، مع تلقيه ثالث خسارة له في المجموعة ليتذيل ترتيبها برصيد 3 نقاط.