شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهتي أصحاب الجياد وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلى تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهتي أصحاب الجياد وسموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويختتم الفريق تدريباته في الواحدة ظهر الخميس، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة، قبل السفر إلى الإسكندرية، لخوض المباراتين.

ويلتقي الأهلي مع أصحاب الجياد في الثانية ظهر الجمعة، ثم يواجه سموحة يوم السبت، في تمام الساعة الثانية أيضًا.

ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، بعدما حقق الفوز في آخر مبارياته أمام المعادي بنتيجة 31-11.