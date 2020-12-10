الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهتي أصحاب الجياد وسموحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلى تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهتي أصحاب الجياد وسموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري.
ويختتم الفريق تدريباته في الواحدة ظهر الخميس، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة، قبل السفر إلى الإسكندرية، لخوض المباراتين.
ويلتقي الأهلي مع أصحاب الجياد في الثانية ظهر الجمعة، ثم يواجه سموحة يوم السبت، في تمام الساعة الثانية أيضًا.
ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، بعدما حقق الفوز في آخر مبارياته أمام المعادي بنتيجة 31-11.
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