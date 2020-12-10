شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يجهز المصابين للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلى استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني حمدي الصافي.

وبدأ الفريق المرحلة النهائية من استعداداته بخوض عدد من المباريات الودية، بالإضافة إلى التدريبات اليومية مع تخفيف الحمل البدني.

ويواصل الجهاز الطبي تأهيل المصابين، بعدما بدأت ندا وليد التدرب بشكل خفيف، فيما تقوم آية الشامي بأداء برنامجها العلاجي والتأهيلي، مع اقترب ميار خليفة من المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة حمدي الصافي، على تصعيد بعض العناصر المميزة من قطاع الناشئات، وهن فريدة حناوي ومي غزال وآيات ياسين ومريم ثابت ومريم ياسر.

وينتظر الجهاز الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة إعلان موعد جدول مباريات الدوري الأسبوع القادم.