الأهلى يواصل استعداده لمواجهة الجزيرة بدوري كرة السلة «سيدات»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلى الاستعداد بشكل قوي لمواجهة الجزيرة، ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة دوري المرتبط، والمقرر لها الإثنين المقبل، في صالة النادي الأهلي بالجزيرة.
وقال علي هاشم، المدير الفني لفريق سيدات الأهلي، إن الفريق يتدرب بشكل يومي استعدادًا لمواجهة الجزيرة.
وأوضح أن الجزيرة فريق مميز، والمباراة لن تكون سهلة، معربًا عن أمله في جاهزية جميع لاعبات الفريق لتلك المباراة، التي من المقرر أن تقام بنظام الذهاب والعودة.
وكشف عن أن الفريق سيفتقر إلى جهود الثنائي رنا نبيل وفريدة وائل، اللتين تخضعان لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، قبل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية.
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