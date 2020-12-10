شكرا لقرائتكم طارق سليمان يرشح محمد الشناوى للتواجد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق ، محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، مؤكداً أن الاهلى لا يحتاج للتعاقد مع حراس مرمى لانه ليس هناك أفضل من على لطفى ، وقال طارق سليمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الاهلى لايحتاج لحارس مرمى جديد ، الفريق به الشناوى وعلى لطفى وهما ثنائى صاحب خبرات طويلة بجانب وجود الصاعد مصطفى شوبير".

ويضيف طارق سليمان :" أنا ضد إعارة مصطفى شوبير لانه مقيد أفريقيا ومتواجد مع الفريق فى المعسكرات ، الاقرب للخروج للإعارة الحارس أحمد طارق سليمان حتى يكتسب الخبرة ويتألق ويعود أقوى".

وتابع طارق سليمان :" فكرة نسب تألق الشناوى لمدربه الحالى فيها ظلم كبير للمدربين السابقين ، الشناوى نفسه يعترف بدورى معه ودور أحمد ناجى ودور سيد السويركى حينما رحل للطلائع ، والشناوى كان مبدع فى موسم 2017 ولعب كأس عالم وحصد لقب أحسن لاعب وقاد الاهلى فى نفس الموسم للتتويج بأصعب دورى فى تاريخه ولعب كويس مع منتخب مصر ولولا خروج الفراعنة من دور الستة عشر لكأس الامم الافريقية كان فى طريقه للتتويج بلقب أفضل حارس ، إذن صعب ننكر جهود ناس لمصلحة أخرون".

ويضيف مدرب حراس الاهلى السابق:" مفيش حارس فى الدوري المصرى أفضل من على لطفى عشان الاهلى يتعاقد معه ، وكمان مفيش حارس هيرضى يجى يقعد احتياطى للشناوى لان محدش يقدر يقعد الشناوى حالياً وهتحصل مشاكل ، وواجبنا نوفر الاجواء المناسبة حتى يستمر الشناوى فى تألقه ، وطوال تاريخ الاهلى الممتد لـ 113 سنة نتذكر تألق 20 حارس مثلا إذن حينما نعثر على موهبة لابد أن نكلبش فيها مثل الشناوى".

وأكمل طارق سليمان :" لما الشناوى جه الاهلى قولتله اللعب فى الاهلى مختلف اصبر وهتبقى حارس مرمى منتخب مصر ، الاهلى بيضيف لاى حد ، ده حتى عمال غرف الملابس نجوم فى الفضائيات ولنا فى عم حارث أكبر مثال".

وعن المنتخب الاوليمبى قال طارق سليمان :"أرشح محمد الشناوى ومحمد صلاح وأحمد حجازى للمشاركة مع المنتخب الاوليمبى فى الاوليمبياد بطوكيو ، وأهم عنصر فيهم هو الشناوى فهو أهم وأكبر إضافة للفراعنة الصغار فى هذا المحفل الدولى".

ولعب الدولى المصرى محمد الشناوى حارس الأهلى، دوراً كبيراً فى تتويج الأحمر بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، بعد الفوز ببطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر.

وكان قد تم ربط اسم الدولى المصري محمد الشناوى قائد الأهلى، بالانضمام إلى ليفربول في 2019، خاصة في توقيت بحث إدارة الريدز عن بديل للحارس سيمون مينيوليه، لكنهم قاموا بضم أدريان حارس وست هام.

وطلب عمرو أديب رداً من محمد الشناوي قائد الأهلى، حول ما إذا تلقى عرضاً من ليفربول خلال الفترة المقبلة، حيث قال الدولى المصري، "أنا باقٍ في الأهلي وهدفي هو المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وتابع "هدفنا هو تحقيق شىء مميز فى كأس العالم للأندية وليس مجرد المشاركة فيها، لن أغادر الأهلى أبدًا دون موافقة النادى".