شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينتقد تخبط الكاف بسبب موعد السوبر ويؤكد: الأهلى سبب المكافآت المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى أحمد شوبير الاتحاد الأفريقى "كاف" بسبب ما وصفه بالتخبط الذى يعيشه حالياً، مؤكداً أن الأندية المصرية قوة لا يستهان بها للبطولات الأفريقية، وأن الأهلى هو سبب إقرار مكافآت لبطولات الكاف. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "لم أر فى حياتى تخبطا فى الكاف مثل الآن، قالوا السوبر 3 سنين فى الدوحة لم نعترض وراح الزمالك ولعب وكسب، رجعوا طلبوا من مصر إقامة البطولة هنا ووافقنا وقالوا قبل يوم 18 ديسمبر قولنا ماشى، رجعوا قالى أصل هنجتمع انهارده ونقرر مكان السوبر فين".

وأضاف شوبير، "مش فارق مع أى فريق فى مصر نلعب فين بس فارق أوى إننا شايفين تخبط ليس له أى داع، الأندية المصرية قوة لا يستهان بها للبطولات الأفريقية وعلى مسئوليتى نسب مشاهدة أى بطولة أفريقية فيها الأهلى والزمالك تختلف تماماً عن أى بطولة من غيرها، نحن نتحدث عن 100 مليون مصرى عاشق للكرة ومحب للأهلى والزمالك".

وتابع شوبير، "الكاف بيقول هيرفع مكافآت الفوز بدورى الأبطال الأفريقى لـ 4 ملايين دولار بدلا من 2.5، وكذلك الوصيف والكونفدرالية، وهو قرار متميز لأن الأهلى صرف فلوس كتير أوى سواء طيارات خاصة عشان كورونا أو معسكرات".

وأضاف شوبير، "100 ألف دولار مكافأة بطل السوبر الأفريقى قليلة جدا ولازم تزيد، حينما انسحب الأهلى وعوقب بالاستبعاد موسمين رفض العودة طالما يلعب بدون مكافأة مالية وتوجه للبطولة العربية ليقرر الكاف وقتها وضع مكافأة للفائز لإغراء الأهلى الذى عاد فى 97 وشارك وفاز بالألقاب الأفريقية بعد ابتعاد 4 أعوام، إذن الكاف يعلم قوة الأهلى والزمالك والأندية المصرية عامة وتأثيرها على بطولاته".

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا مهما، اليوم الخميس، للتصديق على عدة قرارات تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة واعتماد قرارت جديدة أبرزها مكان وموعد مباراة السوبر بين الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربى حامل لقب الكونفدرالية، كما ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة عبر الفيديو وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.