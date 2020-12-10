شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى تشكيل الأهلي مع انطلاقة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة عدة تغييرات فنية من خلال دخول أكثر من لاعب حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خاصة في ظل التدعيمات التى قام بها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة التى تم إغلاقها في السادس من ديسمبر الجاري حيث تعاقد الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام من دجلة والمغربي بدر بانون من الرجاء المغربي وطاهر محمد طاهر منالمقاولون بجانب عودة الخماسي المُعار صلاح حسن وناصر ماهر (سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان (الجونة) ومحمد شريف (إنبي).

ويدرس موسيماني خلال الفترة الحالية الدفع بكلًا من طاهر طاهر ومحمد شريف وبدر بانون في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة التى ستشهد إرتباطات قوية وكثيرة محلياً وأفريقياً حيث يستهل الأهلي بطولة الدوري الممتاز التى يحمل الأحمر لقبها يوم الأحد المقبل أمام مصر المقاصة كما يستهل بطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها أيضاً بمواجهة سيدنيدب بطل النيجر أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري خارج الديار في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال أفريقيا فضلاً عن بطولة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 18 الشهر الجاري كما هو مُقترح حتى الأن.

وشهدت الأيام والتدريبات الماضية مناقشات داخل الجهاز الفني حول إجراء عدة تغييرات في الفترة المقبلة خاصة مع حالة الإجهاد التى عانى منها أكثر من لاعب بالفريق أمثال أجاي وقفشة ومروان محسن وياسر ابراهيم لذا يرغب موسيماني في الدفع بكلاً من طاهرطاهر وبدر بانون وصلاح محسن ومعهم كهربا المُنضم للفريق في يناير الماضي خاصة وشارك الثنائي بدر بانون وطاهر طاهر في نهائي الكأس مؤخراً أمام طلائع الجيش الذي فاز به الأهلي بركلات الجزاء.