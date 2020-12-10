الإسماعيلي: شكوى النجوم؟ لم نلجأ للطرق الملتوية.. وأزمته ليست معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، إن الشائعات تحاصر النادي واللاعبين، مطالبًا جماهير الدراويش لعدم الالتفات لما يتم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد أن أزمة عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأصفر تم حلها.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، قال وحيد: "الشائعات تحاصر الإسماعيلي، قمنا بفترة انتقالات جيدة خلال الميركاتو الصيفي الأخير، أقول لجماهير النادي لاتلتفتوا للشائعات".

وعن أزمة عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق، قال وحيد: "إبراهيم عثمان رئيس النادي عقد جلسة مع اللاعبين على مدار يومين، وتواصل مع عبدالرحمن ووعده بتعديل عقده وإضافة بعض المميزات، كما اشاد بإمكانيات اللاعب ومدى أهميته للتواجد مع الدراويش خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "مجدي لاعب مميز، وذو شخصية جيدة، يتدرب مع الفريق بقوة، كان يعاني من بعض الضغوطات خلال الفترة الأخيرة، لكنه لاعب أساسي ضمن صفوف الفريق ولا غنى عنه".

وعن مباراة الرجاء في نصف نهائي البطولة العربية، قال: "المباراة ستقام في الحادي عشر من يناير المقبل، حققنا الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، بدأنا الاستعدادات للسفر، وسنشرف الكرة العربية".

وبسؤاله عن الخلاف مع نادي النجوم، قال: "أزمة النجوم مع اتحاد الكرة حاليًا وليست معنا، اتحاد الكرة لن يوافق على قيد أي لاعب بطريقة غير قانونية".

وأتم: "يتم معالجة القضية بعيدًا عن وسائل الإعلام، والإسماعيلي لا يلجأ للطرق الملتوية، غير وارد أن يتم قيد أي لاعب بطريقة غير قانونية".