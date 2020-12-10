شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبين ومقدم العقود خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضى ومقدم عقود الموسم الجديد خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد انتعاش خزينة النادى بمبلغ 40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادى تمثل مقدم رعاية النادى للموسم الجديد.

وكانت إدارة الكرة برئاسة أشرف قاسم المشرف على قطاع الكرة بالزمالك وعبد الحليم على مدير الكرة قد وعدا لاعبى الفريق بصرف متأخراتهم خلال الأسبوع الجارى، وهو ما سيتم تنفيذه بعد انتعاش خزينة النادى بمبلع الرعاية.

من ناحية أخرى اقتربت مباراتى الزمالك وفريق الغزالة التشادى فى دورى ابطال أفريقيا من اقامتهما فى مصر، حيث يعانى فريق الغزالة من أزمة مالية تمنعه من استضافة الزمالك، لذا فان مسئولى الزمالك توصلوا لاتفاق مع مسئولى الفريق التشادى على خوض المباراتين فى مصر، وسيتم اخطار الاتحاد الافريقى " كاف " لاعتماد مكان وموعد المباراتين رسميا خلال ساعات.

فى سياق مختلف وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران أمس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفنى اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال المران، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغنى بشكل طبيعى مع زملائه اليوم، فى التدريبات الجماعية.

كما انتظم محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، جاء ذلك عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفنى للفريق، وظهر اللاعب بشكل قوى وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة.