فاروق جعفر: سنوافق على إعارة مصطفى محمد في حالة واحدة

قال فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالزمالك إن رحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد مرفوض في الوقت الحالي ، لأن الفريق لم يتعاقد مع بديل مناسب حتى يسمح للاعب بالاحتراف الخارجي.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية، إن الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في الفترة الحالية ، وسيسمح للاعب بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم بنفس الكفاءة.

وأضاف أن الزمالك لم يتعاقد مع بديل مناسب لمصطفي محمد حتي يسمح للاعب بالإحترافي الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وأكد جعفر أن سبب تراجع النادي عن صفقتي أحمد الشيخ وأمير عادل هو عدم احتياجات الفريق لهما، حيث قال: “لا نريد عقد صفقات لا نستفيد منها والفريق متكامل والثنائي لدينا فى مركزهما لاعبين أخريين مميزين وباتشيكو أكد عدم حاجته لهما”.

وأضاف: “لا يوجد مشكلة مع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بشأن تجديد عقدهما خلال الفترة المقبلة وكان لدينا العديد من الإصابات أثرت علبنا فى نهايي أفريقيا وأمام طلائع الجيش فى كأس مصر”.