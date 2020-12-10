مجدي عبد الغني: الدوري مش هيكمل..والزمالك لو حصل على المركز الثاني هيكون إنجاز

كشف مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر والأهلي السابق،عن توقعاته بصعوبة استكمال بطولة الدوري العام هذا الموسم؛ بسبب ضغط المباريات مع ضيق الوقت، مؤكدا أن سيراميكا كليوباترا فريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز، وقادر على تحقيق مفاجآت.

وقال "عبد الغني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": هناك ضغط كبير في المباريات،و أتوقع عدم استكمال الدوري هذا الموسم.

وأضاف "عبد الغني" انه كان من المفترض أن تقام البطولة بشكل استثنائي من مجموعتين بسبب ضيق الوقت، تحدث للمصلحة العامة، ومن غير المنطقي أن تستكمل الأندية الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي.

وتابع: اتحاد الكرة لا ينفذ تعليمات القيد التي يضعها مسئولوه، ولا يردون على أحد ولا يمكن التواصل معهم بسهولة.

أما عن أندية الدوري، أكد "عبدالغني" أن الأهلي ليس له منافس بالدوري الممتاز، وأن الزمالك إذا احتل المركز الثاني بالدوري وسط ظروفه الصعبة سيكون أمرًا جيدًا جدًّا.