شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخضع لـ"رابيد تيست" قبل مواجهة الاتحاد فى افتتاح الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم، الخميس، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لاختبار "رابيد تيست" للكشف المبكر عن فيروس كورونا، استعدادا لخوض أول مباراة في الدوري أمام نادي الاتحاد السكندري، ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

شدد هانى سعيد المدير الرياضي على أن لاعبي بيراميدز سيخضعون لاختبار "رابيد تيست" استعدادا لأول مباراة في الواحدة ظهر غد الخميس بملعب النادي، طبقا للبرتوكول الطبي الذي وضعه اتحاد الكرة للأندية المشاركة بالدوري.

وفى وقت سابق ، عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن رضاه التام بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن إيقاف نجم الفريق إبراهيم حسن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة منشطة في تحليله خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصدر كاف قرارًا بإيقاف لاعب بيراميدز لمدة 24 شهرًا منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة محظورة، وحال وجود أى حالة مجددًا تخص اللاعب خلال مدة العامين يتم تفعيل العقوبة.

أوضح هاني سعيد أن قرار الاتحاد الأفريقي أكد قناعة نادي بيراميدز التامة بتوفر حسن النية عند اللاعب بتناوله أدوية علاجية بها أحد المواد المحظورة بغير قصد منه دون الرجوع لطبيب فريق الكرة، وهو ما تفهمته المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وقبلت تظلم اللاعب والنادي في الجلسة التي تمت بواسطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأشار إلى أن النادي منذ اللحظة الأولى وأعلن مساندته للاعبه الذي يتمتع بخلق رائع ويجتهد في المباريات والتدريبات لقناعته بأن ما حدث مجرد خطأ غير مقصود والنادي سانده ودعمه وكلف محاميا سويسرا بمتابعة القضية حتى صدر القرار الذي في فحواه براءة للاعب.