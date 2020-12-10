شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التدريبات اليومية استعداداً للمقاصة فى انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لمباراة المقاصة بوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز وإستعاد الأهلي خلال الأيام الماضية رباعي الفريق الذي كان مُصاب بكورونا وهم ، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعي عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك في التدريبات ويصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

على صعيد متصل ، يشارك كريم نيدفيد لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية بدءاً من يناير المقبل بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافى من أكثر من عملية جراحية خضع لها مؤخراً في الركبة، وقال مسئولو الأهلي إن كريم نيدفيد لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي كما تردد مؤخراً، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

ورغم تأكيد تقارير الفترة الماضية أن نيدفيد سيُسافر إلى ألمانيا خلال أيام لاستكمال برنامجه العلاجي فإن مسئولى القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء وأكدو أن اللاعب يستكمل البرنامج التأهيلي في القاهرة.

ويسير البرنامج العلاجي لكريم نيدفيد بشكل جيد، حيث يؤدى اللاعب تدريبات يومية في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، كما أن حالته تحسنت كثيرا في ظل الوحدات البدنية المتنوعة التي يحصل عليها داخل النادي الأهلي من فريق التأهيل المكون من محمد وفائي ومحمد النجار وطارق عبد العزيز ، وبات من المتوقع أن يعود نيدفيد إلى التدريبات الجماعية في يناير المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الحالية من التأهيل والتي تشمل خوض تدريبات بدنية في الجيم بجانب فقرات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليومي..يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الأهلى منذ 18 شهراً تقريبا وتحديداً منذ أبريل قبل الماضى وأجرى أكثر من جراحة فى الركبة.