وفاة باولو روسي مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم عن عمر يناهز 64 عامًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت محطة راي سبورت التلفزيونية الإيطالية إن باولو روسي هداف إيطاليا في حصدها لقب كأس العالم لكرة القدم 1982 توفي عن عمر ناهز 64 عاما. وكان روسي يعمل كمحلل للمباريات في محطة راي سبورت. وقال إنريكو فاريالي المذيع بمحطة راي سبورت «إنه نبأ محزن، باولو روسي رحل عن عالمنا». ولم يكشف فاريالي أسباب الوفاة. وأضاف «بابليتو الذي لا يُنسى والذي جعلنا نقع في حب صيف 1982 والذي كان زميلا ذا قيمة كبيرة ومتخصصا في راي على مدار الأعوام الأخيرة». الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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