شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالأهلى تدريباته اليومية، استعدادا لمباراة المقاصة يوم الأحد المقبل فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز.

واستعاد الأهلى خلال الأيام الماضية رباعى الفريق الذى كان مُصاب بكورونا وهم، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعى عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك فى التدريبات ويصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

على صعيد متصل، يشارك كريم نيدفيد لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية بدءاً من يناير المقبل بعد الانتهاء من البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يؤديه حالياً للتعافى من أكثر من عملية جراحية خضع لها مؤخراً فى الركبة، وقال مسئولو الأهلى أن كريم نيدفيد لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجى كما تردد مؤخراً، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته.

ورغم تأكيد تقارير الفترة الماضية أن نيدفيد سيُسافر إلى ألمانيا خلال أيام لاستكمال برنامجه العلاجى فإن مسئولى القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء وأكدو أن اللاعب يستكمل البرنامج التأهيلى فى القاهرة.

ويسير البرنامج العلاجى لكريم نيدفيد بشكل جيد، حيث يؤدى اللاعب تدريبات يومية فى النادى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، كما أن حالته تحسنت كثيرا فى ظل الوحدات البدنية المتنوعة التى يحصل عليها داخل النادى الأهلى من فريق التأهيل المكون من محمد وفائى ومحمد النجار وطارق عبد العزيز، وبات من المتوقع أن يعود نيدفيد إلى التدريبات الجماعية فى يناير المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الحالية من التأهيل والتى تشمل خوض تدريبات بدنية فى الجيم بجانب فقرات الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعى اليومي..يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الأهلى منذ 18 شهراً تقريبا وتحديداً منذ أبريل قبل الماضى وأجرى أكثر من جراحة فى الركبة.