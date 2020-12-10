كدمة فى الرئة وكسر 3 ضلوع..حسام حسن يروي تفاصيل إصابة شقيقه فى حادث مروع بالإسكندرية

كشف الكابتن حسام حسن، عميد الكرة المصرية، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق،عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه إبراهيم بعد تعرضه لحادث بالإسكندرية.

وقال "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية "الأولى المصرية": الحمد لله على كل شيء، إبراهيم كان يسير بسرعة قليلة، ولكن صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية من قبل بعض الشباب، كانت تشارك في سبق على البحر مع بعض الشباب.

وتابع: ستر من عند ربنا إن 3 ضلوع اتكسروا لإبراهيم، وحدوث بطحة في الرئة، الحمد لله ربنا سترها، لحد دلوقتي في المستشفى ومش بيعرف يتحرك، والطبيب قال قدامه شهر ونصف لكي يقل الألم".