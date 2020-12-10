شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم 8 مباريات فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى حيث يستضيف المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد نظيره الرجاء الخاسر أخر مبارياته على ملعبه أمام بلدية المحلة بثلاثية ويسعى محمد عبد السميع المدير الفنى لأبناء مطروح لمحو الصورة السيئة والعودة من الدقهلية بالثلاث نقاط للدخول مبكرا فى زمرة الأندية التى تنافس على الصعود للأضواء .

وفى مدينة المحلة تقام أقوى مباريات الأسبوع حيث يستضيف بلدية المحلة نظيره فاركو فى مواجهة من العيار الثقيل فأصحاب الأرض يحتلون الصدارة برصيد 4 نقاط ويسعون للتقدم أكثر نحو الصدارة ، بينما يحاول أبناء أحمد عاشور العودة للطريق الصحيح بعد تعادلين فى الجولتين الأولى والثانية ومن المتوقع أن تشهد تلك المباراة شد وجذب داخل وخارج الملعب .

كما يلتقى حرس الحدود بقيادة محمد حليم مع الحمام فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الذين نجحوا فى تحقيق فوز عريض على الجزيرة المطروحى بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضى ويسعون لمواصلة الإنتصارات على أمل وقوع المنافسين للإنقضاض على الصدارة ، فى الوقت الذى يحاول فيه المنافس مواصلة النتائج الجيدة ، وفى البحيرة هناك مباراة من نوع خاص بين ألعاب دمنهور بقيادة محمد فايز مع أبو قير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس فى مواجهة من العيار الثقيل فالضيوف يحدوهم الأمل لتحقيق فوز مثلما حدث على نفس الملعب الموسم الماضى لمواصلة النتائج الجيدة ، بينما يحاول أبناء البحيرة التعبير عن أنفسهم وتحقيق الفوز الأول لهم فى المسابقة .

وفى الإسكندرية يستضيف الأوليمبى المنتسى بالفوز الأخير على بيلا بهدفين مقابل هدف نظيره بنى عبيد من أجل تحقيق الثلاث نقاط ، وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى كفر الشيخ مع بيلا ، ودكرنس مع سبورتنج ، والجزيرة المطروحى ومالية كفر الزيات