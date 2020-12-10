وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

توفى صباح اليوم الخميس، نجم الكرة الإيطالية الأسطورة باولو روسي، عن عمر يناهز 64 عاما الفائز بكأس العالم وبالكرة الذهبية للعام، 1982 وفق بي بي سي.

وكان باولو روسي مريضًا وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

وبمجرد أن أعلن الخبر من قبل وسائل إعلامية، أكدت زوجة الراحل باولو روسي، فيديريكا كابيليتي، الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي.