علي معلول: سعيد بتواجدي مع الأهلي وهدفنا التتويج بالخماسية

أكد المحترف التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، أنه سعيد بتواجده مع القلعة الحمراء، مشيراً إلى أنه يحب النادي وجماهيره.

وقال معلول خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، "سعيد بتواجدي مع النادي الأهلي وعقدي ممتد حتى 2022 وأحب النادي وجماهيره".

وأضاف "بالتأكيد العامل المادي مهم لكل لاعبي كل القدم لكن هناك أشياء أخرى يجب النظر إليها جيدا منهما حب الجماهير".

وعن طموحه مع الأهلي في الفترة المقبلة، قال: "هدفنا التتويج بكأسي السوبر المصري والأفريقي، بعد الحصول على الثلاثية، وبدء

الدوري الجديد بمعنويات عالية".

وعن رأيه في السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، "فايلر كان شخصية غريبة وأغلب لاعبي الأهلي لم يستطيعوا التعامل معه".

وأتم " أعتقد أن موسيماني وكارتيرون ولاسارتي كانوا الأكثر انسجاما مع لاعبي الأهلي".

وتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز وكأس مصر ويسعى للتتويج ببطولتي كأس السوبر المصري والأفريقي.