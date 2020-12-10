المقاولون العرب: لم يتم إخطارنا بملعب مباراة الزمالك حتى الأن

أكد نادي المقاولون العرب، عدم وصول خطاب رسمي حتى الأن من اتحاد الكرة بشأن ملعب المباراة أمام الزمالك في مباراته الأولى بالدوري الممتاز.
أضاف نادي المقاولون بأن النادي في انتظار وصول خطاب رسمي يفيد بملعبالمباراة، بعد رفض الأمن، خوض مباراته على ملعبه بالجبل الأخضر، وسط الأنباء التي تشير لإستضافة ملعب السويس للمباراة.
وينتظر النادي خطاب اتحاد الكرة لمعرفة ملعب المباراة بشكل
ويأمل ذئاب الجبل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، في بداية الدوري، مؤكدين بأن مباراة قوية وصعبة أمام خصم قوي مثل الزمالك.
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